10 сентября 2025 в 08:19

Популярный курорт «смывают» проливные дожди

Social Expat: на Бали под воду ушли целые дома из-за проливных дождей

Фото: Veri Sanovri/Xinhua/Global Look Press

Сильные ливни на Бали привели к масштабным наводнениям, в результате чего целые дома оказались под водой, сообщает издание Social Expat. Наиболее пострадавшим жилым районом стал Западный Денпасар. Там приостановлена работа предприятий из-за серьезных повреждений инфраструктуры.

В районе Банджар Дадакан мощное течение смыло автомобили и мотоциклы, а также причинило ущерб местному парку. Стихия затронула не только Денпасар. В Карангасеме проливные дожди вызвали оползни, которые заблокировали доступ к нескольким районам. Это значительно осложнило проведение эвакуационных мероприятий и оказание помощи пострадавшим.

Местные жители сообщают, что уровень воды в некоторых местах достигал бедер взрослого человека. В низменных районах вода поднималась до пояса. В других частях Бали ситуация была еще серьезнее — там вода поднялась на два-три метра.

Ранее проливной дождь в Сухуме вызвал затопление городских улиц, но движение транспорта не прекратилось. Автомобили продолжают передвигаться по городу, несмотря на сложные условия. На некоторых участках дорог повалены деревья, наблюдаются перебои в электроснабжении. Городские службы были переведены на усиленный режим работы. Сильный ливень обрушился на Сухум рано утром 9 сентября.

До этого в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны оползень унес жизни не менее 30 человек. После мощных ливней в регионе серьезно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автомобильные дороги.

Бали
наводнения
стихии
дожди
