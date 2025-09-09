Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:38

Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сухуме проливной дождь привел к затоплению улиц, однако движение транспорта в городе не остановилось, передает Telegram-канал «Апсныпресс». Автомобилисты продолжают передвигаться по городу.

На отдельных участках дорог оказались повалены деревья, зафиксированы перебои с электроснабжением. Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Сильный дождь обрушился на Сухум ранним утром 9 сентября. В результате затоплены улицы, тротуары и квартиры в многоэтажных домах. По данным Telegram-канала Sputnik, перестали работать несколько светофоров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и интенсивными ливневыми дождями существует реальная угроза выхода рек из берегов. Администрация призывает жителей района соблюдать повышенные меры предосторожности, — сообщила администрация Сухумского района.

Ранее река Чита в Забайкалье вышла из берегов после проливных дождей и затопила 50 участков. Спасатели укрепляют дамбу, чтобы предотвратить размыв. Из-за прогнозируемого ухудшения погоды экстренные службы развернули оперативный штаб на трассе «Амур» у ДНТ «Монтажник».

