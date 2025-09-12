13 сентября — Международный день шоколада: праздник для настоящих гурманов

Каждый год 13 сентября любители самого знаменитого десерта объединяются, чтобы отпраздновать Всемирный день шоколада. Этот праздник — гораздо больше, чем просто повод полакомиться; это дань уважения тысячелетней истории, искусству кондитерского мастерства и культурному феномену, который объединяет людей по всему миру. Отмечают его везде: от родины шоколада в Южной Америке до шоколадных столиц Европы, устраивая фестивали, мастер-классы и, конечно же, масштабные дегустации. Если вы до сих пор считаете, что шоколад — это просто сладость, то этот день специального праздника в честь шоколада — идеальный повод узнать его с новой, глубокой и очень вкусной стороны.
От древних ацтеков до наших дней: история любимого лакомства
Путь шоколада к нашему столу был долгим и полным превратностей. Его история началась не в европейских кондитерских, а в душных тропических лесах Центральной и Южной Америки, где за несколько тысячелетий до нашей эры росли первые деревья какао.
Цивилизации майя и ацтеков почитали какао-бобы как дар богов. Они не ели шоколад, а пили его — и этот напиток мало напоминал современный. Xocolātl (от которого и произошло современное название) был горьким, пряным и холодным. В его состав входили вода, перемолотые какао-бобы, перец чили, ваниль и другие специи. Это был церемониальный напиток, доступный лишь жрецам, самым знатным воинам, вождям и приближенным к ним. Сложно представить сейчас, но тогда бобы даже использовали в качестве валюты: легенды гласят, что за 100 бобов в то время приобретали раба.
Все неожиданно изменилось в XVI веке, когда в Южную Америку вторглись испанские конкистадоры. Один из них, Эрнан Кортес, привез диковинные зерна ко двору короля Испании. Европейцы изменили рецепт странного для них лакомства, добавив в него сахарный песок, тростниковую патоку и мускатный орех. А еще напиток начали подавать горячим.
Шоколад продолжать быть дорогим удовольствием для избранных вплоть до промышленной революции XIX века. Важнейшие изобретения того времени навсегда изменили десерт.
1828 год. Голландец Конрад ван Хаутен придумал пресс для отжима какао-масла. Так появился первый какао-порошок.
1847 год. Британец Джозеф Фрай впервые добавил в шоколадную массу какао-масло, а не обычную горячую воду, получив первую в мире твердую плитку шоколада.
1875 год. Швейцарцы Даниэль Петер и Анри Нестле, добавив в рецепт сухое молоко, приготовили первый молочный шоколад.
Так из горького напитка богов шоколад превратился в то всемирно любимое лакомство, в честь которого и был учрежден Всемирный день шоколада.
Как отпраздновать? Дегустация, handmade-конфеты и шоколадное фондю
Интересно, что в разных странах день шоколада справляют в разные даты: 7 июля и 13 сентября. Вторую дату придумали американцы: 13 сентября они установили специальный день в честь любимого миллионами лакомства из-за дня рождения Милтона Херши. Этот предприниматель основал в штатах первую шоколадную фабрику — Hershey's, которая существует до сих пор.
Отмечать день шоколада — это целое искусство! Вот несколько идей, которые помогут превратить 13 сентября в незабываемый гастрономический опыт.
Организуйте домашнюю дегустацию. Это самый простой и элегантный способ окунуться в мир шоколада. Купите несколько небольших плиток от разных производителей (от массмаркета до крафтовых фабрик) с высоким процентом содержания какао (от 70% и выше). Обратите внимание на несколько важных нюансов.
Внешний вид. Гладкий, глянцевый блеск без белесого налета (это выступившее какао-масло, которое говорит о неправильном хранении).
Звук. Качественная плитка разламывается с громким, звонким щелчком.
Аромат. Понюхайте шоколад перед тем, как положить кусочек в рот. Вы можете уловить ноты ягод, орехов, карамели или табака.
Вкус. Позвольте кусочку растаять на языке, не разжевывая. Обратите внимание, как вкус раскрывается и меняется со временем.
Станьте мастером на день. Приготовление шоколада дома — это увлекательно и проще, чем кажется. Вы можете создать идеальные подарки на день шоколада для близких своими руками.
Домашние трюфели. Растопите на водяной бане хороший темный шоколад, смешайте со сливками и мягким сливочным маслом. Охладите массу, скатайте шарики и обваляйте их в какао-порошке, тертых орехах или кокосовой стружке.
Шоколадное фондю. Классика для дружеской вечеринки. Растопите шоколад со сливками, выложите в специальную жаропрочную чашу (фондюшницу) и окружите ее нарезанными кусочками фруктов (клубника, банан, яблоко), зефиром, печеньем. Каждый участник окунает выбранное лакомство в общий ароматный котел.
Откройте для себя новые вкусы. Посетите крафтовую шоколадную фабрику или специализированный магазин в вашем городе. Сегодня мастера экспериментируют, добавляя в шоколад морскую соль, перец, лаванду, кусочки вяленой говядины и даже сыр с плесенью. Возможно, именно здесь вы найдете свой новый любимый вкус.
Какой бы способ вы ни выбрали, главное — разделить удовольствие с близкими. Ведь шоколад, как и праздник в его честь, создан для того, чтобы сделать жизнь слаще и дарить моменты искренней радости.
Читайте также: творожная запеканка без муки и манки — блюдо для худеющих.