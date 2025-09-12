13 сентября — Международный день шоколада: праздник для настоящих гурманов

Каждый год 13 сентября любители самого знаменитого десерта объединяются, чтобы отпраздновать Всемирный день шоколада. Этот праздник — гораздо больше, чем просто повод полакомиться; это дань уважения тысячелетней истории, искусству кондитерского мастерства и культурному феномену, который объединяет людей по всему миру. Отмечают его везде: от родины шоколада в Южной Америке до шоколадных столиц Европы, устраивая фестивали, мастер-классы и, конечно же, масштабные дегустации. Если вы до сих пор считаете, что шоколад — это просто сладость, то этот день специального праздника в честь шоколада — идеальный повод узнать его с новой, глубокой и очень вкусной стороны.

От древних ацтеков до наших дней: история любимого лакомства

Путь шоколада к нашему столу был долгим и полным превратностей. Его история началась не в европейских кондитерских, а в душных тропических лесах Центральной и Южной Америки, где за несколько тысячелетий до нашей эры росли первые деревья какао.

Цивилизации майя и ацтеков почитали какао-бобы как дар богов. Они не ели шоколад, а пили его — и этот напиток мало напоминал современный. Xocolātl (от которого и произошло современное название) был горьким, пряным и холодным. В его состав входили вода, перемолотые какао-бобы, перец чили, ваниль и другие специи. Это был церемониальный напиток, доступный лишь жрецам, самым знатным воинам, вождям и приближенным к ним. Сложно представить сейчас, но тогда бобы даже использовали в качестве валюты: легенды гласят, что за 100 бобов в то время приобретали раба.

Все неожиданно изменилось в XVI веке, когда в Южную Америку вторглись испанские конкистадоры. Один из них, Эрнан Кортес, привез диковинные зерна ко двору короля Испании. Европейцы изменили рецепт странного для них лакомства, добавив в него сахарный песок, тростниковую патоку и мускатный орех. А еще напиток начали подавать горячим.

Шоколад продолжать быть дорогим удовольствием для избранных вплоть до промышленной революции XIX века. Важнейшие изобретения того времени навсегда изменили десерт.

День шоколада: праздник сладкоежек Фото: Shutterstock/FOTODOM

1828 год. Голландец Конрад ван Хаутен придумал пресс для отжима какао-масла. Так появился первый какао-порошок.

1847 год. Британец Джозеф Фрай впервые добавил в шоколадную массу какао-масло, а не обычную горячую воду, получив первую в мире твердую плитку шоколада.

1875 год. Швейцарцы Даниэль Петер и Анри Нестле, добавив в рецепт сухое молоко, приготовили первый молочный шоколад.

Так из горького напитка богов шоколад превратился в то всемирно любимое лакомство, в честь которого и был учрежден Всемирный день шоколада.

Как отпраздновать? Дегустация, handmade-конфеты и шоколадное фондю

Интересно, что в разных странах день шоколада справляют в разные даты: 7 июля и 13 сентября. Вторую дату придумали американцы: 13 сентября они установили специальный день в честь любимого миллионами лакомства из-за дня рождения Милтона Херши. Этот предприниматель основал в штатах первую шоколадную фабрику — Hershey's, которая существует до сих пор.

Отмечать день шоколада — это целое искусство! Вот несколько идей, которые помогут превратить 13 сентября в незабываемый гастрономический опыт.

Организуйте домашнюю дегустацию. Это самый простой и элегантный способ окунуться в мир шоколада. Купите несколько небольших плиток от разных производителей (от массмаркета до крафтовых фабрик) с высоким процентом содержания какао (от 70% и выше). Обратите внимание на несколько важных нюансов.

Внешний вид. Гладкий, глянцевый блеск без белесого налета (это выступившее какао-масло, которое говорит о неправильном хранении).

Звук. Качественная плитка разламывается с громким, звонким щелчком.

Аромат. Понюхайте шоколад перед тем, как положить кусочек в рот. Вы можете уловить ноты ягод, орехов, карамели или табака.

Вкус. Позвольте кусочку растаять на языке, не разжевывая. Обратите внимание, как вкус раскрывается и меняется со временем.

Как отметить день шоколада Фото: Shutterstock/FOTODOM

Станьте мастером на день. Приготовление шоколада дома — это увлекательно и проще, чем кажется. Вы можете создать идеальные подарки на день шоколада для близких своими руками.

Домашние трюфели. Растопите на водяной бане хороший темный шоколад, смешайте со сливками и мягким сливочным маслом. Охладите массу, скатайте шарики и обваляйте их в какао-порошке, тертых орехах или кокосовой стружке.

Шоколадное фондю. Классика для дружеской вечеринки. Растопите шоколад со сливками, выложите в специальную жаропрочную чашу (фондюшницу) и окружите ее нарезанными кусочками фруктов (клубника, банан, яблоко), зефиром, печеньем. Каждый участник окунает выбранное лакомство в общий ароматный котел.

Откройте для себя новые вкусы. Посетите крафтовую шоколадную фабрику или специализированный магазин в вашем городе. Сегодня мастера экспериментируют, добавляя в шоколад морскую соль, перец, лаванду, кусочки вяленой говядины и даже сыр с плесенью. Возможно, именно здесь вы найдете свой новый любимый вкус.

Какой бы способ вы ни выбрали, главное — разделить удовольствие с близкими. Ведь шоколад, как и праздник в его честь, создан для того, чтобы сделать жизнь слаще и дарить моменты искренней радости.

Читайте также: творожная запеканка без муки и манки — блюдо для худеющих.