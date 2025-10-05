Фондан из тёмного шоколада без муки: самый вкусный пирог с влажной серединкой

Фондан из тёмного шоколада без муки: самый вкусный пирог с влажной серединкой

Фондан из тёмного шоколада без муки: самый вкусный пирог с влажной серединкой. Этот французский десерт с хрустящей корочкой и тающей шоколадной сердцевиной станет украшением вашего стола. Отсутствие муки делает текстуру невероятно нежной, а насыщенный вкус какао подарит настоящее наслаждение.

Ингредиенты (на форму диаметром 18-20 см)

Шоколад тёмный 70% — 200 г

Масло сливочное — 100 г

Яйца куриные — 4 шт.

Сахарная пудра — 120 г

Крахмал кукурузный — 20 г

Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Щепотка морской соли

Приготовление

Шоколад поломайте с маслом, растопите на водяной бане, слегка остудите. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с щепоткой соли до мягких пиков, постепенно добавляя сахар. В тёплую шоколадную массу введите желтки, ваниль и крахмал. Аккуратно соедините шоколадную основу с белками, перемешивая лопаткой снизу вверх. Перелейте в смазанную форму, выпекайте при 160°C 35-40 минут. Дайте остыть в форме 15 минут перед подачей.

Совет: для идеальной текстуры используйте термостабильную форму и не пересушивайте десерт.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс как из кондитерской. Шикарное тесто на сливочном масле.