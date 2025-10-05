Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 12:30

Фондан из тёмного шоколада без муки: самый вкусный пирог с влажной серединкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фондан из тёмного шоколада без муки: самый вкусный пирог с влажной серединкой. Этот французский десерт с хрустящей корочкой и тающей шоколадной сердцевиной станет украшением вашего стола. Отсутствие муки делает текстуру невероятно нежной, а насыщенный вкус какао подарит настоящее наслаждение.

Ингредиенты (на форму диаметром 18-20 см)

  • Шоколад тёмный 70% — 200 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Сахарная пудра — 120 г
  • Крахмал кукурузный — 20 г
  • Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
  • Щепотка морской соли

Приготовление

  1. Шоколад поломайте с маслом, растопите на водяной бане, слегка остудите. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с щепоткой соли до мягких пиков, постепенно добавляя сахар. В тёплую шоколадную массу введите желтки, ваниль и крахмал.
  2. Аккуратно соедините шоколадную основу с белками, перемешивая лопаткой снизу вверх. Перелейте в смазанную форму, выпекайте при 160°C 35-40 минут. Дайте остыть в форме 15 минут перед подачей.

Совет: для идеальной текстуры используйте термостабильную форму и не пересушивайте десерт.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс как из кондитерской. Шикарное тесто на сливочном масле.

Читайте также
Влажный пирог «Зебра» из 5 ингредиентов: приготовит каждый даже без навыков
Общество
Влажный пирог «Зебра» из 5 ингредиентов: приготовит каждый даже без навыков
Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью
Общество
Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью
Шоколадное наслаждение: простой рецепт домашнего плавленого сыра для бутербродов
Общество
Шоколадное наслаждение: простой рецепт домашнего плавленого сыра для бутербродов
Оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада: превратят завтрак в праздник
Общество
Оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада: превратят завтрак в праздник
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
Семья и жизнь
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
пироги
простой рецепт
шоколад
какао
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Непале озвучили количество погибших из-за оползней и наводнений
Россиянам рассказали, за что молиться 5 октября
Стало известно о новой тактике российских дронов
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.