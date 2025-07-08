Лучше любых магазинных конфет! Трюфели из сгущенки и какао за 10 минут

Лучше любых магазинных конфет! Трюфели из сгущенки и какао за 10 минут

Лучше любых магазинных конфет! Трюфели из сгущенки и какао за 10 минут! Всего два простых и доступных ингредиента — и у тебя в холодильнике уже остывают домашние шоколадные трюфели. Не нужны ни плитки дорогого шоколада, ни сливки, ни мощная духовка. Это сильно проще, чем кажется, и намного вкуснее, чем ты ожидаешь.

Ингредиенты

Сгущенка — 240 г

Какао горькое — 100 г

Приготовление

Аккуратно влей сгущенку в сотейник и прогрей на слабом огне, не доводя до кипения. Перелей массу в миску и частями просей какао, тщательно перемешивая. Когда смесь станет густой и пластичной, переложи ее в форму и разровняй. Убери в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. После — нарежь массу на квадратики и обваляй каждый кусочек в какао.

Вот и всё. Без лишних заморочек получаются плотные, тягучие трюфели с насыщенным шоколадным вкусом.

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