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08 июля 2025 в 13:00

Лучше любых магазинных конфет! Трюфели из сгущенки и какао за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лучше любых магазинных конфет! Трюфели из сгущенки и какао за 10 минут! Всего два простых и доступных ингредиента — и у тебя в холодильнике уже остывают домашние шоколадные трюфели. Не нужны ни плитки дорогого шоколада, ни сливки, ни мощная духовка. Это сильно проще, чем кажется, и намного вкуснее, чем ты ожидаешь.

Ингредиенты

  • Сгущенка — 240 г
  • Какао горькое — 100 г

Приготовление

  1. Аккуратно влей сгущенку в сотейник и прогрей на слабом огне, не доводя до кипения. Перелей массу в миску и частями просей какао, тщательно перемешивая. Когда смесь станет густой и пластичной, переложи ее в форму и разровняй.
  2. Убери в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. После — нарежь массу на квадратики и обваляй каждый кусочек в какао.

Вот и всё. Без лишних заморочек получаются плотные, тягучие трюфели с насыщенным шоколадным вкусом.

Ранее мы готовили желейные конфеты на Cola Zero! Ноль калорий и всего 3 ингредиента.

сгущенка
какао
конфеты
сладости
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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