07 октября 2025 в 23:40

Трамп сделал горькое признание в день рождения Путина

Трамп заявил о своем разочарованием Путиным, несмотря на хорошие отношения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что хорошо ладит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но «очень разочарован» действиями Москвы в рамках урегулирования украинского конфликта. Это заявление он сделал в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме в день рождения президента Российской Федерации. Более развернутого комментария насчет сложившейся в зоне СВО ситуации он не сделал.

У меня очень хорошо получается ладить с Путиным, и я думал, что это было бы…не закончил фразу Трамп.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 октября не запланирован. Сегодня глава государства празднует 73-й день рождения.

До этого стало известно, что лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России с личным праздником. В числе позвонивших — глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко. Также Путина поздравили главы Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Кроме того, Путин услышал поздравления и от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

