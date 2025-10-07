«Настоящее проклятие»: Милонов объявил «войну» популярному соусу

Майонез является настоящим проклятием русской кухни, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT. По его словам, из-за его обилия в каждом блюде страна рискует получить целое поколение людей с тяжелыми степенями ожирения.

Майонез надо изгнать из кулинарных пристрастий нашего народа, приравняв его к табаку или алкоголю, — посоветовал парламентарий.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что майонез и кетчуп являются самыми вредными для фигуры и здоровья соусами. По ее словам, они приводят к ожирению и влияют на развитие онкологических заболеваний из-за содержания трансжиров.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, чтобы предупредить потребителей об опасности. Можно использовать цветовые обозначения на ценниках в магазинах или прямые предупреждения на упаковке, констатировал он.

В свою очередь диетолог Дарья Русакова отметила, что маркировка чипсов и газированных напитков как вредных продуктов предостережет осознанных людей от их покупки. Она добавила, что подобное уже используется во многих странах.