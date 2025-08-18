Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции

Открытие Америки — важная часть мировой истории. Благодаря этому открытию Западная Европа узнала о существовании новой части света, названной впоследствии Америкой. Рассказываем, когда и при каких обстоятельствах был открыт новый материк и почему ученые с осторожностью используют выражение «открытие» Америки Христофором Колумбом.

В каком году Колумб открыл Америку

Официальная дата открытия Америки Колумбом — 12 октября 1492 года. Но речь совсем не о том, что мореплаватель перерезал красную ленточку, достигнув ее берегов, и громогласно заявил: «Вот Америка, получите, распишитесь!» Говоря об открытии Америки Колумбом кратко, можно сказать, что он и сам не знал, куда высадился. Изначально он отправился в путешествие для того, чтобы найти более короткий путь в богатейшую страну Индию. Обнаружив землю спустя два месяца плавания, мореплаватель ошибочно полагал, что открыл западный морской путь в эту страну, и даже местных жителей назвал индийцами.

Колумб решил, что достиг берегов Азии, так как европейцы уже имели некоторое представление о том, какие земли расположены к западу от Европы, ведь тогда уже составлялись карты. На них были отмечены различные острова, притом не только известные, но и мифические. Моряк Христофор был уверен в существовании этих островов, поэтому, собственно, и решился на долговременное пересечение Атлантического океана.

Притом открытие Колумбом Америки в 1942 году тогда и было «на уровне островов», ведь о наличии за океаном еще одного огромного континента начали говорить уже после возвращения первой экспедиции обратно в Европу. А сам мореплаватель так и думал до конца жизни, что проложил новую дорогу к странам Востока, а не в новую часть света.

Христофор Колумб Фото: imageBROKER.com/Global Look Press

Через тернии к новым землям

В августе 1942 года Колумб с экспедицией на трех кораблях отправился в первое дальнее путешествие. Звучит по-исторически обыденно и понятно, но и тут было не все так просто. Более семи лет мореплаватель пытался добиться спонсирования своей идеи. Мучительные годы ожиданий, бесконечных прошений, несостоявшихся переговоров и пустых надежд — многое пережил Колумб, чтобы осуществить свою мечту.

А мечтал он совсем не об открытии новой части света, а о том, что сможет озолотиться и разбогатеть, достигнув через неизведанный западный путь берегов Индии. У европейцев понятие «Индия» объединяло страны Южной и Восточной Азии, и мечтали они о прямой торговле без посредников, чтобы получить их неслыханные богатства: дорогие шелка, непревзойденный китайский фарфор, золото, пряности, орехи и многое другое. Но получить разрешение, корабли со всем снаряжением и команду для осуществления этого проекта было тяжело.

Сначала Колумб в 1483 году возлагал надежды на португальского короля Жуана II, который долго изучал проект мореплавателя, но в итоге отверг его. Спустя два года Христофор перебирается в Испанию, где на протяжении долгого времени пытается получить одобрение на свой проект и его финансирование у испанских монархов — Фердинанда и Изабеллы, а также других высокопоставленных лиц при испанском дворе. Однако в то время испанская казна была значительно истощена из-за Кордовской войны.

В 1488 году мореплавателя обнадежил английский король Генрих VII, согласившись обеспечить экспедицию финансами, однако переговоры зашли в тупик и продолжения не последовало. В 1492 году Колумб запланировал эмиграцию во Францию, чтобы попытать счастья там, и тут сработала особая тактика: мореплаватель предложил испанским монархам идею нанесения удара Османской империи с тыла. Королева Изабелла не могла отдать такую возможность Франции, поэтому согласилась, следуя религиозно-политическим мотивам.

Королева Изабелла и Христофор Колумб в представлении нейросети Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Таким образом, в апреле 1492 года Христофор Колумб и правители Испании заключили договор. Условия договора:

Присвоение Колумбу титула «дон» с правом именоваться «дон Христофор» и иметь собственный гербовый щит.

При достижении цели, то есть при высадке экспедиции в Азии, Колумбу сулило звание «адмирал Моря-Океана».

Все острова и континенты обретают своего губернатора и вице-короля в лице Христофора Колумба, и только он вправе разрешать торговлю на этих территориях. Кроме того, 1/10 часть товаров на открытых Христофором землях принадлежит ему.

Переход по наследству титулов и имений сыновьям мореплавателя.

Договор заключили, однако в полной мере спонсировать экспедицию королева не стала. Но нужно было снаряжать корабли и нанимать команду. Чуть меньше половины оставшейся суммы Колумб искал самостоятельно и получил ее от состоятельных людей, желающих поучаствовать в затее мореплавателя.

Корабли «Санта-Мария», «Ла Пинта» и «Нинья» стали первыми в истории судами, которые пересекли Атлантический океан. Они не только были оснащены всем необходимым для дальнего плавания, но и благодаря конструкции сочетали в себе мощь и высокую маневренность.

Итак, из испанского порта Палос-де-ла-Фронтера на рассвете 3 августа 1492 года Колумб отплыл в свое путешествие, вследствие чего, сам того не зная, открыл Америку.

Какую Америку открыл Колумб

Колумб вел суда, ориентируясь на звезды, используя древний астрономический угломерный инструмент — квадрант. 16 сентября корабли достигли Саргассова моря. Тогда это место, еще неизвестное морякам, показалось им крайне удивительным: океан был покрыт зарослями водорослей, конца и края которых не было видно. На зеленых ветвях матросы увидели живого краба — это обрадовало приунывшую команду, все посчитали, что, скорее всего, суша уже близко.

Но плавание затягивалось. Запасы еды и воды начали тухнуть, моральный дух — падать. В команде начался недовольный ропот, а затем почти вспыхнул мятеж, но решительными действиями командования его удалось пресечь. Кроме того, Колумб пообещал денежное вознаграждение тому, кто первым увидит землю. На следующий день морякам посчастливилось увидеть стаи птиц в небе, что еще больше вселило в них надежду на то, что скоро они окажутся на суше. Корабли даже начали соревноваться между собой на скорость.

Глубокой темной ночью, но при свете луны 12 октября 1492 года матрос Родриго де Триана, стоявший наблюдателем на «Ла Пинте», закричал, обращаясь к Колумбу на «Санта-Марии», которая шла чуть позади: «Земля! Земля! Награда — моя!» Матросы стали ликовать, петь песни и читать благодарственные молитвы. Утром Колумб в сопровождении части экипажа и с гербом в руках сошел на эту землю.

Знал ли Колумб тогда, что открыл Америку? Конечно нет! Кроме того, это были острова, которые, как мы сейчас знаем, находятся между Северной и Южной Америкой: Гаити, Куба, Багамские острова. Поэтому нельзя однозначно ответить на вопрос, какую Америку открыл Колумб — Северную или Южную. Остров, на котором высадились моряки, был объявлен владением Испании, капитан дал ему название Сан-Сальвадор.

Христофор Колумб открывает Америку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Остров населяли стройные люди с кожей красно-коричневого цвета, которые ходили без одежды. Сначала они с опаской наблюдали за прибывшими, потом сочли их за богов и начали поклоняться, ну а затем, убедившись в дружелюбности гостей и безопасности, стали изучать их, трогая одежду, кожу, предметы их быта. Островитяне же, в свою очередь, порадовали моряков тем, что носили на своих телах незамысловатые украшения, и они были желтого цвета. В том, что это золото, сомнений не было.

Около трех месяцев команда провела на островах, исследуя эти земли. У аборигенов был вождь, который согласился признать власти Испании. Пора было отправляться на свою большую землю. Участники экспедиции разделились: часть команды осталась на острове и основала там поселение, чтобы дождаться следующей экспедиции. Другая часть команды во главе с Колумбом возвращалась в Испанию, загрузив на корабль золото, которое выменяли у островитян, некоторые местные растения (в том числе табак) и плоды, животных, птиц, среди которых них была индейка. С командой моряков поплыли и несколько аборигенов.

15 марта 1493 года корабль Христофора Колумба причалил в порт Палос-де-ла-Фронтера, «Ла Пинта» и «Нинья» отстали от «Санта-Марии» и прибыли через несколько дней.

Новоявленный адмирал, не забыв показать украшения из золота, объявил властям Испании, что восточные окраины Азии теперь можно достигать парусным флотом. Это, конечно же, повлияло на более оживленную организацию последующих экспедиций к берегам Нового Света.

Почему есть мнение, что не Колумб открыл Америку

Многие из тех, кто изучает историю, недоумевают, почему считается, что Колумб открыл Америку, ведь на берег этого континента сошли задолго до того, как он родился. И сделали это викинги, притом еще в Х веке. Даже известно имя первого человека, ступившего на новую землю, — Лейф Эрикссон, он был сыном первооткрывателя Гренландии. Эту теорию доказывает факт нахождения в Л’Анс-о-Медоузе (сейчас это территория Канады) следов пребывания викингов.

Но дело в том, что коммуникация между поселениями викингов и ближайшего крупного заселения была сильно слаба. Викинги были изолированы, поэтому не смогли полноценно заселить территорию. Если говорить проще, викинги нашли Америку, попытались ее заселить, попытка не удалась, и никто про это не узнал. Занавес.

Споры спорами, но нельзя опустить тот факт, что именно Колумб не только приплыл к берегам Нового Света, но и рассказал миру про Америку, хоть и не подозревал об этом. Вот почему говорят, что Колумб открыл Америку, и именно у него все лавры первооткрывателя.

Тогда возникает вопрос, почему открытый Колумбом материк Америка получил такое название? Официально континент был открыт в 1507 году, когда итальянский исследователь Америго Веспуччи вступил на большую землю. От его имени произошло и название. С этого же года континент стал считаться самостоятельным.

Америго Веспуччи в представлении нейросети Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рождение мечты мореплавателя

Родился Христофор Колумб в 1451 году в Генуэзской республике. Достоверной информации о том, из какой он был семьи, каким были его детство и юность, практически нет. Некоторые историки и биографы утверждают, что его родителями были простые люди — ткач и домохозяйка, а учился он до 14 лет на дому. Притом ему блестяще давались математика и иностранные языки.

По некоторым данным считается, что семья Колумбов получала помощь от состоятельных единоверцев — маранов, или евреев, принявших христианскую веру. Среди них в то время встречалось много финансистов. Таким образом юноша из простой семьи смог попасть в университет в городе Падуя.

Юный Христофор активно интересовался и географией. Он изучал записи древнегреческих философов и мыслителей, которые изображали Землю шаром, а не плоскостью, как считалось в Средние века. Но тогда этот интерес ему приходилось тщательно скрывать, чтобы избежать гонений.

Опыт в мореплавании Колумб получил в 14 лет. Он подрабатывал на торговой шхуне, где параллельно приобретал навыки торговли и обучался искусству навигации. Первое его плавание было по Средиземному морю, к пересечению торгово-экономических путей между Азией и Европой. Именно там юный мореплаватель наслушался историй о неслыханных богатствах восточных берегов и захотел непременно разбогатеть. Так родилась его мечта.

В университете Колумб сдружился с астрономом по фамилии Тосканелли, расчеты которого говорили о том, что до Индии ближе добраться через запад по океану, а не через Африку. Расчеты были ошибочными, но именно они заложили в голову юного Колумба мысль о том, что можно обогатиться дарами Индии, добравшись до нее по более короткому пути. Теперь это была уже не мечта, а намеченный план.

