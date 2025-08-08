Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:50

Нарушивший покой москвичей трактор попал на видео

Трактор и самосвал не дают спать москвичам по ночам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители столицы жалуются на шумные работы по ночам, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По сообщению очевидцев, трактор и самосвал громко наматывают круги под окнами горожан. Они сняли шумные работы на видео.

Работает всего один трактор и один грузовик, поэтому работы затягиваются. Ежедневно шумят в тихий час. Трактор собирает строительный мусор, а грузовик увозит. Потом возвращается, и так продолжается снова и снова. И все это сопровождается громким шумом, — поделились горожане.

По словам москвичей, работы также нередко ведутся ночью — с часа до пяти утра. Трактор и самосвал заняты в демонтаже складского помещения, горожанам приходится терпеть шум больше месяца.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров рассказал, что использование бытовой техники (пылесоса, стиральной машины) в ночное время жителями многоквартирных домов может привести к административному штрафу. Наказание последует, если шум превышает установленные нормы. По словам общественного деятеля, эти меры могут быть введены в рамках нового федерального закона о тишине.

Москва
тракторы
самосвалы
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.