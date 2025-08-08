Нарушивший покой москвичей трактор попал на видео Трактор и самосвал не дают спать москвичам по ночам

Жители столицы жалуются на шумные работы по ночам, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По сообщению очевидцев, трактор и самосвал громко наматывают круги под окнами горожан. Они сняли шумные работы на видео.

Работает всего один трактор и один грузовик, поэтому работы затягиваются. Ежедневно шумят в тихий час. Трактор собирает строительный мусор, а грузовик увозит. Потом возвращается, и так продолжается снова и снова. И все это сопровождается громким шумом, — поделились горожане.

По словам москвичей, работы также нередко ведутся ночью — с часа до пяти утра. Трактор и самосвал заняты в демонтаже складского помещения, горожанам приходится терпеть шум больше месяца.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров рассказал, что использование бытовой техники (пылесоса, стиральной машины) в ночное время жителями многоквартирных домов может привести к административному штрафу. Наказание последует, если шум превышает установленные нормы. По словам общественного деятеля, эти меры могут быть введены в рамках нового федерального закона о тишине.