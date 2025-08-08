Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 18:31

Юноша за рулем Citroеn снес машину скорой помощи на перекрестке

Citroеn влетел в скорую на перекрестке в Череповце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Citroen снес машину скорой помощи на перекрестке в Череповце, есть пострадавшие, передает RT. По данным издания, от удара второе транспортное средство перевернулось и влетело в столб.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три медработника, водитель легковушки и пассажир. Уточняется, что за рулем Citroеn был 19-летний водитель, который не пропустил скорую с включенными спецсигналами.

До этого стало известно, что мотоциклист влетел в Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве и погиб. Как передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, сидевшая за рулем автомобиля женщина собиралась повернуть налево и не увидела, что сзади ее догоняет байкер. Мужчина погиб на месте.

Ранее в Красном Селе под Петербургом водитель на автомобиле каршеринга влетел в остановку с людьми. В результате ДТП погибла женщина, еще одна получила серьезные травмы и была госпитализирована. У самого водителя зафиксировали переломы, он пытался сбежать с места аварии, но его задержали по горячим следам.

