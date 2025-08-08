Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 18:49

«Нас кинули»: на Украине обнародовали переписку депутатов о скандале с НАБУ

На Украине слили переписку депутатов «Слуга народа» о скандале с НАБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В открытом доступе появились скриншоты переписки депутатов Верховной рады из правящей фракции «Слуга народа» по поводу скандала с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщает «Страна.ua». В чате политики обсуждали протесты и опасались последствий нового закона.

Нас кинули, коллеги, и размазали. Так жестко в первый раз. Спасибо господину президенту и руководству офиса президента, — высказался депутат Максим Павлюк.

Часть депутатов опасалась, что закон об ограничении независимости антикоррупционных органов могут отменить и возложить ответственность на них. Депутат Рады Александр Федиенко подтвердил подлинность переписки. Он отметил, что опубликованные фрагменты выглядят неполными и некоторые сообщения вырваны из контекста.

Ранее НАБУ задержало депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексея Кузнецова по подозрению во взятке. Вместе с ним задержан бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По данным следствия, Кузнецов причастен к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

НАБУ
Украина
Верховная рада
Владимир Зеленский
переписки
