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02 августа 2025 в 20:23

На Украине задержали «слугу народа» Кузнецова по делу о взятке

НАБУ задержало депутата Верховной рады Кузнецова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексея Кузнецова по подозрению во взятке, сообщает «РБК-Украина». Также задержан экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Кузнецова подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и РЭБ для Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, при заключении госконтракта на поставку средств радиоэлектронной борьбы указывалась заведомо завышенная цена, что позволило участникам сговора извлечь выгоду.

Схожим образом злоумышленники действовали при закупке FPV-дронов. В НАБУ сообщили, что военная часть заключила контракт по цене, завышенной на $80 тысяч. После выполнения договора компания-поставщик передала участникам преступной группы «откат», добавили в украинских СМИ.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что Независимая антикоррупционная система на Украине была выстроена по указанию Запада для сбора компромата на украинских чиновников. По его словам, киевской власти это не нравилось, были попытки ограничить деятельность структур.

Украина
взятки
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НАБУ
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