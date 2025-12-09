В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая начала забастовку с целью привлечь к себе больше внимания в медиапространстве, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, украинские политики активизировали рекламные кампании перед президентскими выборами.

На Украине началась борьба за власть в преддверии президентских выборов. Когда-нибудь они все-таки должны произойти. Поэтому каждый украинский политик хочет выделиться, показать себя с лучшей стороны. Безуглая хочет заработать себе политические баллы, объявляя очередную забастовку. На Украине настолько все несерьезно, что это просто пустые слова для разгона медийности, — пояснил Колесник.

Ранее Безуглая заявила о начале забастовки и намерении парализовать деятельность украинского парламента до тех пор, пока не будет уволен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Она сообщила, что будет блокировать трибуну, препятствовать внесению поправок и саботировать рассмотрение всех законопроектов, пока ее требование не будет удовлетворено.