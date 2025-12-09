ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:32

В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой

Депутат Колесник: Безуглая объявила забастовку ради медийности

Марьяна Безуглая Марьяна Безуглая Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая начала забастовку с целью привлечь к себе больше внимания в медиапространстве, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, украинские политики активизировали рекламные кампании перед президентскими выборами.

На Украине началась борьба за власть в преддверии президентских выборов. Когда-нибудь они все-таки должны произойти. Поэтому каждый украинский политик хочет выделиться, показать себя с лучшей стороны. Безуглая хочет заработать себе политические баллы, объявляя очередную забастовку. На Украине настолько все несерьезно, что это просто пустые слова для разгона медийности, — пояснил Колесник.

Ранее Безуглая заявила о начале забастовки и намерении парализовать деятельность украинского парламента до тех пор, пока не будет уволен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Она сообщила, что будет блокировать трибуну, препятствовать внесению поправок и саботировать рассмотрение всех законопроектов, пока ее требование не будет удовлетворено.

Украина
Марьяна Безуглая
Верховная рада
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассказали, какие слова Зеленского могут сорвать мирный план США
Премьером Чехии официально стал лидер оппозиции
Трамп разморозил продажу мощных чипов Китаю
Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут
Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии
На Западе прогнозируют выход США из НАТО и сближение с Россией
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.