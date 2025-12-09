ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:14

В Верховной раде началась забастовка из-за Сырского

Депутат Рады Безуглая начала забастовку ради увольнения Сырского

Верховная рада Украины
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объявила в Telegram-канале о начале забастовки и намерении парализовать работу украинского парламента до момента увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, она будет блокировать трибуну, внесение правок и саботировать рассмотрение любых законопроектов, пока ее требование не будет выполнено.

Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского, — написала депутат.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что главнокомандующего ВСУ могут отстранить от должности в течение следующих недель в связи с тяжелой оперативной обстановкой на фронте. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому требуется показать обновление своего ближайшего окружения.

Кроме того, венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что Зеленский стремится возложить вину за провалы украинской армии на главнокомандующего ВСУ. Свое заявление он сделал, комментируя публикацию рапорта Сырского главой государства.

Верховная рада
Украина
Марьяна Безуглая
Александр Сырский
