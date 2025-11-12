Политолог из Венгрии увидел попытку Зеленского снять с себя вину Аналитик Кошкович: Зеленский перекладывает ответственность на Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи украинской армии на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил в соцсети X венгерский аналитик Золтан Кошкович. Так он прокомментировал публикацию рапорта Сырского Зеленским.

Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких «и» по этому поводу, — написал эксперт.

Ранее Кошкович предупредил Зеленского о недопустимости вмешательства в работу нефтепровода «Дружба» после отключения теплоэлектростанций на Украине. Аналитик намекнул на возможность увеличения поставок электроэнергии из Венгрии, но только при условии сохранения безопасности трубопровода.

Позже аналитик заявил, что угрозы президента Украины, которые направлены на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно. Кошкович также напомнил, что выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена. Он считает, что слова украинского лидера звучат крайне «безрассудно». По его мнению, подобная риторика в дальнейшем может препятствовать поставкам венгерских ресурсов Украине.