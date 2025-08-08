Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:52

В США рассказали, как помощь Украине сильно навредила Западу

NR: из-за помощи Украине страны Запада попали в состояние полного хаоса

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за помощи Украине страны Запады попали в состояние полного хаоса, сообщило американское издание National Review. Аналитики газеты отметили, что для них теперь нет пути назад, они вынуждены поддерживать правительство Киева, чтобы не потерять лицо. Там добавили, что на Украине власти и конфликт не поддерживаются народом.

Теперь же мы оказались в том самом хаосе <…>. Ставка на авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины изначально таила в себе риски, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у властей Соединенных Штатов есть лимит на передачу вооружений украинской стороне. Он отметил, что Вашингтон тщательно контролирует объемы военной помощи, чтобы не допустить ослабления собственного оборонного потенциала.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз достигли договоренности о финансировании военной помощи Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что теперь страны ЕС полностью возьмут на себя оплату поставок американских вооружений.

Россия
Украина
Запад
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.