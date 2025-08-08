Из-за помощи Украине страны Запады попали в состояние полного хаоса, сообщило американское издание National Review. Аналитики газеты отметили, что для них теперь нет пути назад, они вынуждены поддерживать правительство Киева, чтобы не потерять лицо. Там добавили, что на Украине власти и конфликт не поддерживаются народом.

Теперь же мы оказались в том самом хаосе <…>. Ставка на авторитет всего треклятого мирового порядка и место демократии в националистической борьбе Украины изначально таила в себе риски, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у властей Соединенных Штатов есть лимит на передачу вооружений украинской стороне. Он отметил, что Вашингтон тщательно контролирует объемы военной помощи, чтобы не допустить ослабления собственного оборонного потенциала.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз достигли договоренности о финансировании военной помощи Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что теперь страны ЕС полностью возьмут на себя оплату поставок американских вооружений.