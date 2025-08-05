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05 августа 2025 в 08:29

США боятся «раздеться до трусов» из-за Украины

Постпред при НАТО Уитакер: США установили лимит на поставки оружия Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У властей Соединенных Штатов есть лимит на передачу вооружений украинской стороне, заявил в интервью Bloomberg постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Он отметил, что Вашингтон тщательно контролирует объемы военной помощи, чтобы не допустить ослабления собственного оборонного потенциала.

Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны. Мы, люди из Пентагона, особенно генералы, которые руководят многими из этих важных программ, смотрим и определяем, что можем продать нашим союзникам по НАТО, а они смогут поставить Украине, — сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз достигли договоренности о финансировании военной помощи Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что теперь страны ЕС полностью возьмут на себя оплату поставок американских вооружений.

После этого появилась информация, что в американском сенате появился новый законопроект о выделении Украине помощи в размере $54,6 млрд (около 4,4 трлн рублей) на двухлетний период. Средства предлагается направить на прямую военную поддержку Украины и восполнение американских арсеналов.

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