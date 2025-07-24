«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву

Соединенные Штаты заключили с Европейским союзом соглашение относительно финансирования военных поставок для Украины, заявил американский лидер Дональд Трамп. Во время своего выступления на конференции в Вашингтоне, трансляцию которой вело издание Forbes Breaking News, глава Белого дома сказал, что ЕС теперь полностью берет на себя оплату всей военной техники из США.

Мы только что заключили сделку с Европейским союзом, по которой они будут оплачивать 100% стоимости всей военной техники, поставляемой США <...> Они потратят эти деньги в США, у наших оборонных компаний, мы поставим им оборудование, а они его распределят. Именно так все и должно было быть еще три года назад, — сказал Трамп.

Отдельно политик напомнил о решении стран НАТО увеличить военные расходы с двух до пяти процентов, принятом на последнем саммите альянса. По его мнению, это свидетельствует о серьезных изменениях в подходе европейских партнеров к вопросам коллективной безопасности.

Ранее политолог Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru высказал предположение о возможной смене власти на Украине по инициативе администрации Дональда Трампа. По его мнению, теоретически Вашингтон мог бы инициировать отстранение Владимира Зеленского от должности под предлогом коррупционных обвинений. Однако эксперт считает такой сценарий маловероятным, поскольку США опасаются дестабилизации ситуации на фронте и возможной победы России.