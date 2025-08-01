Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 10:36

Сенату США предложили выделить Украине более $50 млрд

NYT: в сенате США предложили выделить Украине $54,6 млрд за два года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сенат США внесли законопроект о предоставлении $54,6 млрд (почти 4,4 трлн рублей) Украине в течение двух лет, сообщает The New York Times. Авторами инициативы выступили старший член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин и сенатор от Аляски, республиканка Лиза Мурковски.

Деньги предлагают выделить на прямую военную помощь и пополнение американских запасов. До трети помощи авторы инициативы призывают финансировать за счет доходов от замороженных активов России и продажи оружия союзникам в Европе.

Значительную часть средств предлагают потратить на закупку нового оружия взамен поставленных на Украину старых систем. Кроме того, законопроект расширяет возможности президента США одобрять поставки Киеву в одностороннем порядке без согласования с конгрессом. По словам Мурковски, проект закона призван гарантировать Украине возможность продолжать боевые действия.

Ранее комитет сената США по ассигнованиям заявил об одобрении помощи Украине на $800 млн (более 64 млрд рублей) в 2026 году. Кроме того, ведомство выделило $225 млн (более 18 млрд рублей) балтийским странам на цели «безопасности».

военная помощь
США
Украина
поставки оружия
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре насильник надругался над девочкой и поджег место происшествия
Вооруженный мачете мужчина переполошил Камчатку после серии убийств
Генерал раскрыл, в кого британцы превратят украинских детей в лагерях
Пятеро по лавкам у одного педофила: многодетный отец пошел под суд
В России упростили полеты беспилотников
Глава ФПБК придумал наказание для Макаревича после оскорбления Пахмутовой
Двое мужчин получили ранения при атаке ВСУ по российскому региону
Миллиардер Далио полностью вышел из основанного им же хедж-фонда
Американская компания прекратила выпуск бумажной продукции Kleenex в России
Разработчик «Мира танков» может выкупить российскую игру об инопланетянах
Иномарка влетела в пешехода и перевернулась в Петербурге
Названы причины резкого увеличения риска развития РПП у девочек-подростков
Протоиерей Ткачев «разрешил» бить детей при одном условии
Джастин Тимберлейк сосватал россиянке несколько тысяч женихов
Медсестра получила выплаты за пять погибших на СВО мужей
Актера Ивана Краско доставили в реанимацию
Ситуация в Сумской области утром 1 августа: мясные штурмы, рота трупов
В Нижневартовске мужчина убил знакомого из-за собаки
Украинского пенсионера избили и насильно увезли в ТЦК
На Украине допустили выход российских войск к Киеву в ближайшие месяцы
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.