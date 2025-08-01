Сенату США предложили выделить Украине более $50 млрд NYT: в сенате США предложили выделить Украине $54,6 млрд за два года

В сенат США внесли законопроект о предоставлении $54,6 млрд (почти 4,4 трлн рублей) Украине в течение двух лет, сообщает The New York Times. Авторами инициативы выступили старший член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин и сенатор от Аляски, республиканка Лиза Мурковски.

Деньги предлагают выделить на прямую военную помощь и пополнение американских запасов. До трети помощи авторы инициативы призывают финансировать за счет доходов от замороженных активов России и продажи оружия союзникам в Европе.

Значительную часть средств предлагают потратить на закупку нового оружия взамен поставленных на Украину старых систем. Кроме того, законопроект расширяет возможности президента США одобрять поставки Киеву в одностороннем порядке без согласования с конгрессом. По словам Мурковски, проект закона призван гарантировать Украине возможность продолжать боевые действия.

Ранее комитет сената США по ассигнованиям заявил об одобрении помощи Украине на $800 млн (более 64 млрд рублей) в 2026 году. Кроме того, ведомство выделило $225 млн (более 18 млрд рублей) балтийским странам на цели «безопасности».