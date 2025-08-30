День знаний — 2025
30 августа 2025 в 17:49

В Евросоюзе хотят отказаться от единогласия

Bloomberg: ЕС изучает переход от принципа единогласия к большинству голосов

Страны Евросоюза рассматривают возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на квалифицированное большинство голосов, сообщает агентство Bloomberg. Такие изменения позволят ЕС обходить позиции отдельных стран, в частности Венгрии, по вопросам Украины.

По данным издания, группа из 10 стран подготовила документ с предложениями по изменению правил принятия решений в ЕС. Этот документ уже распространили среди всех участников. В нем говорится, что переход на принцип квалифицированного большинства ускорит работу Евросоюза и предотвратит блокировку важных мер отдельными странами. Для того чтобы это изменение вступило в силу, нужно согласие всех 27 стран — членов ЕС.

Ранее издание Strategic Culture заявило, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» демонстрируют безумие европейских элит и их стремление к саморазрушению. В публикации подчеркивается, что атака на ключевой инфраструктурный объект, который обеспечивает поставки нефти в Европу, воспринимается как добровольная жертва интересов европейских граждан ради конфронтации с Россией.

