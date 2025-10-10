Кадыров разыграет iPhone среди проголосовавших за «Грозный-Сити» на купюре

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил о старте конкурса на iPhone 17 среди участников Всероссийского голосования за символы на новой 500-рублевой банкноте. Он добавил, что гаджеты будут разыграны среди тех, кто отдаст свой голос за символ «Грозный-Сити».

Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику. В связи с этим я объявляю масштабный конкурс среди жителей Чеченской Республики и всех желающих! Будут разыграны 10 единиц iPhone 17, — написал Кадыров.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей началось 1 октября. Глава регулятора добавила, что новые банкноты будут посвящены Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску.

До этого зампред ЦБ Сергей Белов пояснил, что Банк России приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 рублей. По его словам, купюра сохранит традиционную сиренево-фиолетовую гамму, которая была и у предыдущего дизайна. Он также отметил, что Центробанк сохраняет единый стиль банкнот образца 1997 года.