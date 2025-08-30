Что делает с людьми лихорадка чикунгунья, есть ли угроза для России?

В России зафиксирован новый случай тропической лихорадки чикунгунья. Сколько всего заболевших, есть ли угроза эпидемии, насколько опасна чикунгунья и какие вызывает симптомы?

Сколько человек заболели в России лихорадкой чикунгунья

Роспотребнадзор официально сообщил, что зафиксирован второй завозной случай лихорадки чикунгунья на территории России. Заболевшими оказались два члена одной семьи, которые вместе отдыхали на Шри-Ланке.

Пресс-служба Роспотребнадзора добавила, что проводится также исследование биоматериала третьего возможного пациента с повышенной температурой.

Ранее стало известно о первом официально зафиксированном завозном случае лихорадки чикунгунья в России в 2025 году. Зараженный мужчина отдыхал на Шри-Ланке в течение 10 дней и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Каковы симптомы чикунгуньи, как распознать болезнь

Вирус, который вызывает лихорадку чикунгунья, был впервые выявлен в 1952 году в Танзании. Болезнь внесена в список глобальных угроз здоровью человека. Лихорадку чикунгунья разносят только комары определенных видов.

«Вирус чикунгунья известен с 50-х годов. Вызываемая им болезнь — это лихорадка. Это заболевание передается от человека к человеку определенным видом комаров рода Aedes. Они есть в южных районах России, но, скажем, в Москве их практически нет или очень мало. Для того чтобы болезнь представляла опасность, комаров должно быть много. Один случай, занесенный в Москву, конечно, не должен привести к вспышке», — заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

Инкубационный период лихорадки чикунгунья длится от двух до 12 дней. После этого у человека может подняться температура до 40 градусов. Также к частым симптомам относится сыпь и сильная боль в суставах, от которой человек буквально сгибается — именно поэтому болезнь назвали чикунгунья, что значит «стать искривленным» на африканском языке маконде.

Лекарства от чикунгуньи нет — только симптоматическое лечение. Острая фаза обычно продолжается меньше недели. Возможны исключения: NEWS.ru писал про историю россиянки, которая три месяца не может избавиться от последствий лихорадки чикунгунья.

Женщина заразилась в мае 2025 года на Шри-Ланке, страдала от температуры и сильных болей. Вернувшись в Россию, она пыталась самостоятельно закончить лечение, но продолжает сталкиваться с осложнениями: болят суставы, сильно ослаб иммунитет.

Насколько опасна чикунгунья, может ли начаться эпидемия

Тем не менее вирусологи считают, что обычно чикунгунья протекает без особых осложнений. Смертность небольшая, но есть угроза для пожилых людей и беременных женщин.

В Роспотребнадзоре настаивают, что риска эпидемии чикунгунья в России нет: слишком мало комаров-переносчиков.

«Никакой опасности для жизни она не представляет. Эпидемия у нас невозможна, а пандемия — тем более. Эпидемия и пандемия вообще возможна тогда, когда все-таки воздушно-капельным путем идет передача, как при гриппе, а когда нужен какой-то переносчик, всегда эта эпидемия будет привязана к погодным условиям. Ясное дело, что зимой эпидемия болезни, переносимой комарами, невозможна. У нас сейчас такая температура, что через месяц все комары благополучно замерзнут», — объявил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

