Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей

Комары — разносчики лихорадки чикунгунья, случай заражения которой зафиксирован в Москве, обитают на юге России, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом, по его словам, их достаточно мало.

Вирус чикунгунья известен с 50-х годов. Вызываемая им болезнь — это лихорадка. Это заболевание передается от человека к человеку определенным видом комаров рода Aedes. Они есть в южных районах России, но, скажем, в Москве их практически нет или очень мало. Для того, чтобы болезнь представляла опасность, комаров должно быть много. Один случай, занесенный в Москву, конечно, не должен привести к вспышке, — сказал Альтштейн.

Он добавил, что лихорадка наиболее распространена в Азии, Африке и Южной Америке. По словам эпидемиолога, заболевание вызывается РНК-содержащим вирусом, относящимся к семейству тогавирусов.

Ранее на территории России был зарегистрирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший мужчина, который прилетел в Москву из Шри-Ланки, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.