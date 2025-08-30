День знаний — 2025
30 августа 2025

«Очевидные проблемы»: политолог объяснил появление слухов о смерти Трампа

Политолог Дудаков связал появление слухов о смерти Трампа с теорией заговора

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появление слухов о смерти президента США Дональда Трампа можно связать с теорией заговора, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, оппоненты американского лидера пытаются делать акцент на том, что он человек пожилого возраста с очевидными проблемами со здоровьем.

Сейчас нынешние конспирологические теории — попытки оппонентов Трампа играть на том, что он человек пожилого возраста с очевидными проблемами со здоровьем. В условиях старения политического класса США подобного рода теории заговора будут появляться все чаще. Подряд два очень пожилых президента, средний возраст сенаторов неуклонно растет, поэтому появляется запрос на молодые лица. Не зря республиканцы думают выдвигать на выборы Джей Ди Вэнса (вице-президент США. — NEWS.ru) — политика сравнительно молодого, — высказался Дудаков.

Он добавил, что в случае реальной смерти Трампа большое количество сотрудников Белого дома начали бы сливать информацию. Как отметил эксперт, в администрации президента США много инсайдеров, поэтому данные об ухудшении его здоровья моментально утекли бы в Сеть.

Ранее в западных социальных сетях начали активно обсуждать слухи о возможной смерти Трампа. Запросы Trump is Dead, Trump Died и President Vance стали одними из самых популярных в трендах. Поводом для спекуляций стало необычное отсутствие президента США на публичном выступлении после заседания кабинета министров 26 августа.

