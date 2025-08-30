День знаний — 2025
30 августа 2025 в 17:32

«Драконы Шанхая» хотят переименовать самый большой хоккейный дворец в мире

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» начал переговоры о переименовании «СКА-Арены»

«Спартак» (Москва) — «Шанхайские Драконы» (Шанхай) «Спартак» (Москва) — «Шанхайские Драконы» (Шанхай) Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» начал переговоры о переименовании «СКА-Арены», сообщили ТАСС в пресс-службе команды. Ранее «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс», а «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге стала его домашней площадкой.

Как уточнили в клубе, коммерческая служба активно работает с потенциальными спонсорами, проявляющими интерес к неймингу арены. Официальное объявление о сделке будет сделано сразу после достижения договоренностей.

«СКА-Арена», построенная в 2023 году, является самым крупным хоккейным дворцом в мире. Первые соревнования на этой площадке прошли в декабре прошлого года.

«Куньлунь Ред Стар» отыграл девять сезонов в КХЛ. Сначала команда играла домашние матчи в Пекине, а затем переехала в Мытищи. В плей-офф клуб смог пробиться лишь раз — в дебютном сезоне, проиграв в первом раунде магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:4. В начале июля сообщалось, что клуб проведет следующий сезон КХЛ в Санкт-Петербурге. Экс-тренер сборной России Владимир Плющев заявил NEWS.ru, что у «Куньлунь Ред Стар» были свои немногочисленные болельщики в Мытищах, город хорошо воспринимал команду.

