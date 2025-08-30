Повредивший знаменитый маяк пожар полностью ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в хуторе Мержаново Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В результате пожара была повреждена известная местная достопримечательность — декоративный маяк. Из-за сильного ветра огонь распространился на частные строения.

МЧС России ликвидирован пожар на 1500 «квадратах» в хуторе Мержаново Неклиновского района. Из-за ветра огонь перебросился на частные строения: повреждены два дома, хозпостройка и два автомобиля. Тушили 30 специалистов и 11 единиц техники, — сказали в МЧС.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в хуторе Мержаново Ростовской области из-за крупного пожара. Как сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко, возгорание произошло на маяке, который стал местной достопримечательностью после съемок сериала.

Также в Москве на проспекте Мира произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил товары, складированные в подвале магазина. По уточненным данным, загорелся магазин «Императорский фарфор», расположенный на первом этаже здания. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, два человека самостоятельно эвакуировались из горящего помещения до прибытия спасателей.