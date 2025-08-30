День знаний — 2025
30 августа 2025 в 16:50

Легендарный маяк «ввел» режим ЧС в хуторе под Ростовом

Режим ЧС ввели в ростовском хуторе Мержаново из-за пожара на маяке

Вид на маяк на берегу Таганрогского залива в хуторе Мержаново Вид на маяк на берегу Таганрогского залива в хуторе Мержаново Фото: Николай Тришин/ТАСС

Режим ЧС введен в хуторе Мержаново в Ростовской области из-за пожара на маяке, ставший достопримечательностью после съемок сериала, специального для которого его построили, сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко в своем Telegram-канале. Оперативные службы работают над ликвидацией огня.

В границах пострадавшей территории вводится режим ЧС, — отметил Даниленко.

Маяк загорелся 30 августа. По словам жителей Мержаново, они вызвали пожарных, однако спустя час в ближайшей части указали на отсутствие каких-либо заявок. Позже пожар перекинулся на жилые дома. По данным регионального МЧС, площадь возгорания сухой травы достигла одной тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил одну хозяйственную постройку и два грузовых автомобиля. На месте ЧП работают 15 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Ранее в Волгограде был локализован крупный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. По данным МЧС, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. С территории также были эвакуированы 600 человек, спасатели вывели шестерых из зоны сильного задымления.

Ростовская область
пожары
маяки
режим ЧС
