Легендарный маяк «ввел» режим ЧС в хуторе под Ростовом

Режим ЧС введен в хуторе Мержаново в Ростовской области из-за пожара на маяке, ставший достопримечательностью после съемок сериала, специального для которого его построили, сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко в своем Telegram-канале. Оперативные службы работают над ликвидацией огня.

В границах пострадавшей территории вводится режим ЧС, — отметил Даниленко.

Маяк загорелся 30 августа. По словам жителей Мержаново, они вызвали пожарных, однако спустя час в ближайшей части указали на отсутствие каких-либо заявок. Позже пожар перекинулся на жилые дома. По данным регионального МЧС, площадь возгорания сухой травы достигла одной тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил одну хозяйственную постройку и два грузовых автомобиля. На месте ЧП работают 15 спасателей и четыре единицы спецтехники.

