30 августа 2025 в 12:19

В Волгограде локализован крупный пожар

МЧС: в Волгограде локализован пожар на рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде локализован крупный пожар на рынке в Тракторозаводском районе, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. С территории также было эвакуировано 600 человек, спасатели вывели шестерых из зоны сильного задымления.

МЧС России спасены шесть человек в Волгоградской области. С территории рынка эвакуированы 600 человек. Пожар локализован на 3200 квадратных метров. Тушение продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы рассказали, что мощное возгорание сопровождалось огромным столбом черного дыма, который был виден из соседнего города Волжского. Согласно данным МЧС, к тушению привлекли более 60 спасателей и 27 единиц техники. Ведомство предварительно подтвердило отсутствие жертв и пострадавших, несмотря на интенсивное распространение огня и густой дым.

Вместе с тем для тушения крупного лесного пожара в районе Геленджика МЧС привлекло авиацию, включая самолет Ил-76 и самолет-амфибию Бе-200ЧС. К ликвидации возгорания подключены более 400 специалистов и 102 единицы техники, а также два вертолета Ми-8.

пожары
МЧС
локализация
рынки
