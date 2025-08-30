В ростовском хуторе Мержаново загорелся маяк

В субботу, 30 августа, в Ростовской области загорелся маяк в хуторе Мержаново, сообщает Telegram-канал Don Mash. Отмечается, что местные жители вызвали пожарных больше часа назад, но их до сих пор нет.

По информации канала, в ближайшей пожарной части сообщают, что заявок на тушение не поступало. В МЧС происшествие пока не комментировали. Авторы канала отмечают, что место, где расположен маяк пользуется популярностью у туристов.

Ранее в Волгограде был локализован крупный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. По данным МЧС, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. С территории также были эвакуированы 600 человек, спасатели вывели шестерых из зоны сильного задымления.

До этого сотрудники МЧС России спасли 200 коров во время пожара в населенном пункте Толмачево Новосибирской области. Огонь охватил коровник, но пожарные совместно с администрацией местного хозяйства организовали эвакуацию животных. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Дознаватели МЧС устанавливают причину возникновения пожара.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о расширении площади лесного пожара под Геленджиком до 32 гектаров. По его словам, распространение пламени усилилось из-за сильного ветра. В тушении участвовали сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и добровольцы.