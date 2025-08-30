День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:47

В ростовском хуторе Мержаново загорелся маяк

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В субботу, 30 августа, в Ростовской области загорелся маяк в хуторе Мержаново, сообщает Telegram-канал Don Mash. Отмечается, что местные жители вызвали пожарных больше часа назад, но их до сих пор нет.

По информации канала, в ближайшей пожарной части сообщают, что заявок на тушение не поступало. В МЧС происшествие пока не комментировали. Авторы канала отмечают, что место, где расположен маяк пользуется популярностью у туристов.

Ранее в Волгограде был локализован крупный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. По данным МЧС, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров. С территории также были эвакуированы 600 человек, спасатели вывели шестерых из зоны сильного задымления.

До этого сотрудники МЧС России спасли 200 коров во время пожара в населенном пункте Толмачево Новосибирской области. Огонь охватил коровник, но пожарные совместно с администрацией местного хозяйства организовали эвакуацию животных. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Дознаватели МЧС устанавливают причину возникновения пожара.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о расширении площади лесного пожара под Геленджиком до 32 гектаров. По его словам, распространение пламени усилилось из-за сильного ветра. В тушении участвовали сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и добровольцы.

пожары
Ростовская область
маяки
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка в Мержаново перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях
Появилось видео с моментом убийства экс-председателя Рады Парубия
Следствие озвучило версию гибели пилота при жесткой посадке под Тамбовом
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.