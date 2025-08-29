Сотрудники МЧС спасли 200 коров от ужасной смерти В новосибирском Толмачево сотрудники МЧС спасли 200 коров во время пожара

Сотрудники МЧС России спасли 200 коров во время пожара, который произошел в Толмачево, сообщили в пресс-службе ведомства. Населенный пункт находится в Новосибирской области. Огонь охватил коровник, но пожарные и администрация местного хозяйства смогли эвакуировать животных.

Огнеборцы совместно с администрацией хозяйства эвакуировали буренок в открытый загон. Спасены все, — уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Дознаватели МЧС выясняют причину начавшегося пожара.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 32 гектаров. По его словам, пламя распространилось на фоне сильного ветра. В тушении участвовали сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтеры.

В Крыму 28 августа вспыхнул пожар, который охватил сухую растительность на площади 70 гектаров. В пресс-службе МЧС сообщили, что тушение осложнял сильный ветер. При этом пожар ликвидировали 105 спасателей, но угрозы населенным пунктам не наблюдалось.