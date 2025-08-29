День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:49

Сотрудники МЧС спасли 200 коров от ужасной смерти

В новосибирском Толмачево сотрудники МЧС спасли 200 коров во время пожара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МЧС России спасли 200 коров во время пожара, который произошел в Толмачево, сообщили в пресс-службе ведомства. Населенный пункт находится в Новосибирской области. Огонь охватил коровник, но пожарные и администрация местного хозяйства смогли эвакуировать животных.

Огнеборцы совместно с администрацией хозяйства эвакуировали буренок в открытый загон. Спасены все, — уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Дознаватели МЧС выясняют причину начавшегося пожара.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 32 гектаров. По его словам, пламя распространилось на фоне сильного ветра. В тушении участвовали сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтеры.

В Крыму 28 августа вспыхнул пожар, который охватил сухую растительность на площади 70 гектаров. В пресс-службе МЧС сообщили, что тушение осложнял сильный ветер. При этом пожар ликвидировали 105 спасателей, но угрозы населенным пунктам не наблюдалось.

МЧС
коровы
Новосибирская область
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
В Большом театре назвали причину смерти композитора Щедрина
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.