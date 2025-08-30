День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 14:52

Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огонь, охвативший туристический маяк возле хутора Мержаново в Ростовской области, перекинулся на жилые дома, сообщает Telegram-канал Don Mash. По словам очевидцев, пожарным пока не удалось ликвидировать возгорание, поскольку пламя разносит сильный ветер.

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания сухой травы достигла одной тысячи квадратных метров. Отмечается, что огонь уже уничтожил одну хозяйственную постройку и два грузовых автомобиля. На месте ЧП работают 15 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Ранее на проспекте Мира в Москве загорелся жилой дом. Огонь охватил складируемые товары в подвале магазина «Императорский фарфор». Два человека самостоятельно эвакуировались из горящего помещения до прибытия огнеборцев.

До этого в Волгограде локализовали крупный пожар на вещевом рынке в Тракторозаводском районе. Площадь возгорания составила 3,2 тыс. квадратных метров. С территории было эвакуировано 600 человек, спасатели вывели шестерых из зоны сильного задымления. К тушению привлекли более 60 сотрудников МЧС и 27 единиц техники.

пожары
происшествия
Ростовская область
маяки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов назвал четыре важные цели, которые поразили ВС России
Как обезопасить дачу от воров в осенне-зимний период: советы и лайфхаки
«По плану»: Герасимов оценил удары по объектам и предприятиям на Украине
Крымский депутат назвал новую версию убийства Парубия
Стало известно, когда в Москве можно будет увидеть «кровавое» затмение
Сигурни Уивер: с кем живет звезда в 2025 году, и почему у нее нет «Оскара»
ChatGPT доводит людей до убийств и суицида? Что известно, реальные истории
Герасимов раскрыл процент освобожденных территорий в ЛНР
МАК и Росавиация расследуют жесткую посадку самолета в Тамбовской области
В Британии слили европейский план по гарантиям безопасности для Украины
Страшное столкновение с бензовозом унесло жизни трех человек
На Кубани найдено авто пропавшей «женщины-дюймовочки»
В России целый город оставили без горячей воды на несколько дней
Нейропсихолог объяснил, чем опасен регулярный просмотр рилсов
День знаний: история и традиции праздника 1 сентября
«Сяду на большой бамбук»: женщина прыгнула на пенсионера на глазах у жены
Стало известно, на что пошли организаторы заплыва после пропажи Свечникова
Как хранить овощи: заготавливаем на зиму и сохраняем до весны
Накрываем стол на день рождения для взрослых: быстро, вкусно, недорого
В московском тоннеле произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.