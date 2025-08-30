Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома

Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома

Огонь, охвативший туристический маяк возле хутора Мержаново в Ростовской области, перекинулся на жилые дома, сообщает Telegram-канал Don Mash. По словам очевидцев, пожарным пока не удалось ликвидировать возгорание, поскольку пламя разносит сильный ветер.

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания сухой травы достигла одной тысячи квадратных метров. Отмечается, что огонь уже уничтожил одну хозяйственную постройку и два грузовых автомобиля. На месте ЧП работают 15 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Ранее на проспекте Мира в Москве загорелся жилой дом. Огонь охватил складируемые товары в подвале магазина «Императорский фарфор». Два человека самостоятельно эвакуировались из горящего помещения до прибытия огнеборцев.

До этого в Волгограде локализовали крупный пожар на вещевом рынке в Тракторозаводском районе. Площадь возгорания составила 3,2 тыс. квадратных метров. С территории было эвакуировано 600 человек, спасатели вывели шестерых из зоны сильного задымления. К тушению привлекли более 60 сотрудников МЧС и 27 единиц техники.