На Западе считают, что Евросоюз начинает терять терпение из-за Венгрии Bloomberg: позиция Венгрии по России и Украине все больше раздражает Евросоюз

Страны — участницы Европейского союза все больше недовольны позицией Венгрии по конфликту на Украине и вопросам, связанным с Россией, сообщает агентство Bloomberg. Журналисты напомнили, что Будапешт неоднократно критиковал инициативы относительно помощи Киеву. Речь идет в том числе о принятии Украины в состав объединения.

Государства — члены [Евросоюза] выразили усиливающуюся нетерпеливость и раздражение действиями Будапешта, — говорится в публикации.

Авторы материала констатировали, что политика Венгрии вызывает напряженные дипломатические споры в Евросоюзе. Страны пытаются склонить государство на свою сторону по таким вопросам, как возобновление санкций против России.

Также Bloomberg сообщал, что страны Евросоюза обсуждают возможность отказа от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений. Вместо этого они хотят перейти на квалифицированное большинство голосов. Если это произойдет, Евросоюз сможет обходить позиции по вопросам Украины отдельных стран, в частности Венгрии.