10 октября 2025 в 00:41

«Марионетки»: венгры развесили провокационные плакаты с фон дер Ляйен

Плакаты с фон дер Ляйен в образе кукловода появились на улицах Венгрии

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

На улицах венгерских городов появились провокационные плакаты с изображением председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в роли кукловода. Агитационные материалы сопровождаются призывом выступить против повышения налогов, пишет РИА Новости.

Акция совпала с проведением в стране национальной консультации по вопросам налоговой политики. На плакатах размещен лозунг, обвиняющий «брюссельских марионеток» в намерении увеличить налоговое бремя для венгерских граждан.

Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов! — говорится в подписи.

Появление такой агитации связано с текущей национальной консультацией, в рамках которой правительство выясняет отношение населения к налоговой политике и возможному отказу от российских энергоносителей. Поводом для проведения опроса стали обнародованные планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем. Согласно документам, в случае прихода к власти в 2026 году оппозиционные силы планируют сократить налоговые льготы для населения.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против Европейского союза, заявив, что Будапешт продолжит покупать российские энергоносители. По его словам, страна вынуждена это делать из-за особенностей географического положения.
