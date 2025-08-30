В МЧС назвали количество пострадавших при пожаре на волгоградском рынке

В МЧС назвали количество пострадавших при пожаре на волгоградском рынке В результате пожара на волгоградском рынке к медикам обратились 14 человек

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Волгограде, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, за помощью медиков обратились 14 человек.

Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек, — сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

О пожаре стало известно в субботу, 30 августа. Площадь возгорания достигала трех тысяч квадратных метров. В оперативных мероприятиях были задействованы около 100 человек личного состава и 41 единица специальной техники.

В Сети также появились кадры масштабного пожара. На них видно, как от горящего рынка в небо поднимаются плотные черные клубы дыма. По свидетельствам очевидцев, зарево от пожара было заметно даже из соседнего города Волжского.

До этого в Краснодарском крае полностью был ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после падения обломков беспилотного летательного аппарата. При этом продолжаются работы по устранению последствий возгорания.