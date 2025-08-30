Охваченный огнем рынок в Волгограде попал на видео

Появились кадры мощного пожара, который охватил вещевой рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели уже приступили к тушению. По данным ведомства, на улице Михайлова горят торговые павильоны на площади 1200 квадратных метров.

Пожар тушат более 60 специалистов и 27 единиц техники, — подчеркнули в МЧС.

На кадрах видно, как от загоревшегося рынка в небо поднимаются черные клубы дыма. По словам очевидцев, пожар заметен даже из соседнего города Волжского. Предварительно, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

