Финансист озвучил три способа заработать на снижении ключевой ставки Финансист Хачатурян призвал перевести свои средства на краткосрочные вклады

Инвесторам стоит рассмотреть три основных финансовых инструмента для сохранения и приумножения сбережений в период снижения ключевой ставки, заявил в беседе с агентством ПРАЙМ доцент Финансового университета Михаил Хачатурян. По его словам, текущая экономическая ситуация открывает новые возможности для получения дохода, несмотря на общее снижение процентных ставок по вкладам.

Обратить внимание стоит на краткосрочные вклады на три — девять месяцев. В ближайшее время банки будут предлагать по ним максимально выгодные ставки.

Также выгодны вложения в акции и облигации. Они могут принести доход, сопоставимый с доходом по вкладам. Третий вариант — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволит сохранить средства и сформировать будущую пенсию.

Но данный продукт подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет, — предупредил Хачатурян.

Он также посоветовал обратить внимание на акции банков, которые стремятся привлечь клиентов в программу долгосрочных сбережений и иногда предлагают вклады по повышенным ставкам. Большинство биржевых активов положительно реагируют на снижение ключевой ставки, что создает дополнительные возможности для заработка.

Ранее сообщалось, что Банк России на сентябрьском заседании по ключевой ставке будет выбирать между двумя вариантами ее снижения — на 100 или на 200 базисных пунктов. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что существует больше аргументов в пользу снижения ставки на 100 б. п.