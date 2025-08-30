Под Новороссийском завершили ликвидацию последствий разлива нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала, сообщили в пресс-службе компании. Накануне была зафиксирована небольшая утечка в порту Новороссийска.

По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК, — указано в сообщении.

В настоящее время специалисты уточняют объем разлившейся нефти и проводят расследование причин инцидента, в ходе которого произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру. Собранная в процессе работ нефтеводяная эмульсия была передана на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации. Экологический мониторинг состояния моря и атмосферного воздуха продолжался в процессе ликвидации последствий и будет осуществляться с отбором проб не менее двух раз в сутки.

Ранее сообщалось, что в Черное море около Новороссийска попало около 30 кубических метров нефти в результате разлива. В Росприроднадзоре также уточнили, что специалисты оперативно выехали на место для отбора проб воды.