В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты

Киев продолжает атаковать мирную энергетическую инфраструктуру, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ВСУ наносят удары в том числе по объектам международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум, передает ТАСС.

Здесь мы тоже видим подрывную работу, буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря. Это международный проект КТК, международное совместное мероприятие, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что европейские страны продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий, а США при этом предпочли взять паузу. Песков добавил, что Россия продолжает быть открытой к переговорному процессу и его продолжению. По его словам, диалог невозможно вести в одиночку, когда Киев говорить ни о чем не хочет, а также не отвечает на поставленные вопросы.

До этого он заявлял, что Россия заинтересована как можно скорее завершить кризис на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что прежде важно достичь поставленных изначально задач.