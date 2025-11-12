Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:18

В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты

Песков: Киев продолжает атаковать мирную энергоинфраструктуру, включая КТК

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Киев продолжает атаковать мирную энергетическую инфраструктуру, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ВСУ наносят удары в том числе по объектам международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум, передает ТАСС.

Здесь мы тоже видим подрывную работу, буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря. Это международный проект КТК, международное совместное мероприятие, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что европейские страны продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий, а США при этом предпочли взять паузу. Песков добавил, что Россия продолжает быть открытой к переговорному процессу и его продолжению. По его словам, диалог невозможно вести в одиночку, когда Киев говорить ни о чем не хочет, а также не отвечает на поставленные вопросы.

До этого он заявлял, что Россия заинтересована как можно скорее завершить кризис на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что прежде важно достичь поставленных изначально задач.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
атаки ВСУ
КТК
