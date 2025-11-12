Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 17:12

Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Тема бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) поднималась на переговорах президентов России и Казахстана, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков также отметил заинтересованность Астаны в этом проекте, сообщает РИА Новости.

Действительно, Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, в расширении мощностей КТК, в расширении объема экспорта, который идет через КТК. Россия готова всячески сотрудничать и взаимодействовать в этой области, — уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что КТК подвергался атакам со стороны Украины. По его словам, ВСУ наносят удары по объектам международной нефтетранспортной компании и Каспийский консорциум не стал исключением.

После переговоров Токаев заявил, что его российского коллегу Владимира Путина воспринимают в мире как символ защиты русского народа и всего российского государства. Он подчеркнул, что в Казахстане Путина знают и уважают как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя «воспринимается как символ веры и воли» в вопросах отстаивания интересов России в этом неспокойном мире.

