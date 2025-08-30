День знаний — 2025
30 августа 2025 в 21:33

В «Зените» выбрали нового председателя правления

Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления в «Зените»

Константин Зырянов Константин Зырянов Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов стал председателем правления петербургского «Зенита», сменив на этом посту Александра Медведева, сообщается в Telegram-канале клуба. Решение приняли на заседании совета директоров вечером 30 августа после победы команды над «Нижним Новгородом» в матче седьмого тура чемпионата России.

После игры совет директоров «Зенита» принял решение избрать председателем правления клуба Константина Зырянова, — говорится в сообщении.

Медведев, которому 14 августа исполнилось 70 лет, займет должность советника председателя правления ПАО «Газпром» и «Зенита». С июня 2023 года он был председателем правления клуба.

Ранее футбольный тренер Ринат Билялетдинов исключил переход Жозе Моуриньо в российский клуб после увольнения из «Фенербахче». По его словам, ни одна команда РПЛ не удовлетворит финансовые требования португальского специалиста. Билялетдинов также отметил конфликтный характер тренера и сложность адаптации к специфике российского чемпионата. По его мнению, Моуриньо скорее может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

