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04 августа 2025 в 15:39

«Бессмысленная и тупая»: глава «Зенита» обрушился с критикой на кричалку

Глава «Зенита» Медведев счел кричалку о позоре российского футбола бессмысленной

Александр Медведев Александр Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Штраф РФС за кричалку «Зенит — позор российского футбола» должны определять соответствующие органы, заявил председатель правления петербургского ФК Александр Медведев в разговоре с Telegram-каналом «Mash на спорте». По его словам, речевка является «тупой».

Давайте начнем с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая. А по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы, — сказал он.

До этого контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассматривал не все эпизоды, а клубы штрафовали в целом за плохое поведение фанатов. Теперь Российский футбольный союз введет фиксированную сумму в 10 тысяч рублей за каждый случай, когда болельщики скандируют «Зенит — позор российского футбола».

Накануне, 3 августа, «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Гости открыли счет в первом тайме. На 33-й минуте отличился дебютным голом за ЦСКА бразилец Алеррандро. «Зенит» отыгрался после перерыва, когда пенальти реализовал форвард Александр Соболев.

Александр Медведев
ФК Зенит
штрафы
критика
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