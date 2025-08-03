Встреча «Зенита» и ЦСКА закончилась ничьей Матч между «Зенитом» и ЦСКА завершился со счетом 1:1

«Зенит» и ЦСКА не смогли определить победителя в матче третьего тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1, пишет ТАСС. Дебютным голом за армейцев отметился бразилец Алеррандро.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Гости открыли счет в первом тайме. На 33-й минуте отличился Алеррандро. Бразильский нападающий забил первый мяч за ЦСКА. «Зенит» же отыгрался после перерыва, когда пенальти реализовал Александр Соболев.

ЦСКА пока не проигрывал с Фабио Челестини. Под его руководством команда сыграла пять матчей, три из них выиграла и два завершила вничью. За это время армейцы также взяли Суперкубок России, победив Краснодар.

Ранее ветеран ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что армейцы могут рассчитывать на положительный результат в матче против «Зенита». Он отметил, что москвичи хорошо проявили себя в кубковой игре с «Локомотивом» и активно шли в атаку. По мнению эксперта, у петербуржцев есть проблемы в обороне, чем ЦСКА способен воспользоваться. Пономарев спрогнозировал минимальную победу армейцев со счетом 1:0.