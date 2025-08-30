День знаний — 2025
Под Тверью задержали полсотни польских байкеров-националистов

Под Тверью задержали 39 польских байкеров-националистов после акции у мемориала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тверской области полиция задержала 39 польских байкеров-националистов, устроивших провокацию на мемориале «Медное», посвященном их соотечественникам, сообщает РЕН ТВ. Среди задержанных оказались двое несовершеннолетних. Всех иностранцев привлекли к административной ответственности.

Все снимали на видео, явно для того, чтобы показать дома, мол, мы заботимся о тех, кто лежит в этой земле. Но при этом ни один из этой почти полусотни человек даже не попытался хотя бы отмыть вот этот мемориал, на котором выбиты исключительно польские фамилии, — отметил корреспондент канала.

Установлено, что задержанные являются членами радикальной группировки. На территорию России они попали через границу с Белоруссией в Псковской области, а целью поездки указали туризм. При этом ранее члены группировки уже участвовали в провокациях, включая инсценировку расстрела мирных поляков в советской форме в Кракове в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. На монументе нарисовали символику украинских националистов. Полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.

