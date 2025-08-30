Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Заготавливаете яблоки на зиму? Не стоит ограничиваться вареньем. Маринованные яблоки — это простая в приготовлении и очень вкусная закуска. Делимся простым пошаговым рецептом фруктового блюда.

Ингредиенты

Яблоки — 1 кг

Уксус 9% — 2 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Лавровый лист — 1–3 шт. по вкусу

Гвоздика — по вкусу

Корица молотая — 1 ч. л. или по вкусу

Вода — 1 л

Способ приготовления

Вымойте и нарежьте половинками яблоки. Плодоножки и сердцевины удалите. Вскипятите воду кастрюле или сотейнике. Выложите в кипяток яблоки, оставьте на 2–3 минуты, затем откиньте на дуршлаг. На дно стерилизованных банок положите гвоздику и лаврушку. Сверху выложите яблоки плотно друг к другу. Залейте яблоки кипятком, оставьте на 5 минут под неплотно закрытой крышкой, затем слейте воду в сотейник или кастрюлю. Добавьте в воду сахар, соль и корицу. Доведите до кипения. Следом влейте уксус. Пена должна осесть, а бурление — прекратиться. Залейте яблоки маринадом, закатайте банки и переверните вверх дном. Заверните в полотенце и дайте остыть при комнатной температуре.

