Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Заготавливаете яблоки на зиму? Не стоит ограничиваться вареньем. Маринованные яблоки — это простая в приготовлении и очень вкусная закуска. Делимся простым пошаговым рецептом фруктового блюда.
Ингредиенты
- Яблоки — 1 кг
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Лавровый лист — 1–3 шт. по вкусу
- Гвоздика — по вкусу
- Корица молотая — 1 ч. л. или по вкусу
- Вода — 1 л
Способ приготовления
Вымойте и нарежьте половинками яблоки. Плодоножки и сердцевины удалите. Вскипятите воду кастрюле или сотейнике. Выложите в кипяток яблоки, оставьте на 2–3 минуты, затем откиньте на дуршлаг. На дно стерилизованных банок положите гвоздику и лаврушку. Сверху выложите яблоки плотно друг к другу. Залейте яблоки кипятком, оставьте на 5 минут под неплотно закрытой крышкой, затем слейте воду в сотейник или кастрюлю. Добавьте в воду сахар, соль и корицу. Доведите до кипения. Следом влейте уксус. Пена должна осесть, а бурление — прекратиться. Залейте яблоки маринадом, закатайте банки и переверните вверх дном. Заверните в полотенце и дайте остыть при комнатной температуре.
Ранее мы поделились лучшими рецептами лечо на зиму.