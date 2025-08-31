Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 августа 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 августа 2025 года

В мире очень много праздников. Так много, что мы не сможем рассказать обо всех. Давайте сосредоточимся на одном дне — 31 августа. NEWS.ru расскажет о памятных датах, известных личностях, которые родились и умерли сегодня, и, конечно же, о праздниках.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день? Сегодня гуляют шахтеры и ветеринарные работники, люди борются с провалами в памяти, едят сухофрукты с орехами, а также поздравляют с праздником тех, кто перевоплощается в Дедов Морозов.

Памятные даты и исторические события 31 августа

В этот день свой профессиональный праздник отмечают ветеринарные работники. На официальном уровне в России День ветеринара празднуется уже в 12-й раз.

Также 31 августа отмечается День шахтера. Этот праздник появился 78 лет назад, в 1947 году. Поздравляем сегодня и ветеринаров, и работников горной промышленности!

Что отмечают 31 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Каждый из нас в разные периоды жизни вдруг понимает, что что-то забыл. Выключил ли утюг? Что нужно купить домой из продуктов? А как зовут того парня, с которым нужно будет сотрудничать на новой работе? Эти и другие похожие вопросы всплывают время от времени в голове.

Есть условная норма забывчивости, люди стараются относиться к рассеянности с пониманием, но это, разумеется, не может не раздражать и приводить в беспокойство. Но тревогу точно нужно бить, когда возникает амнезия.

31 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычный праздник сегодня направлен на то, чтобы обратить внимание общества на провалы в памяти. Как этого можно избежать? Ученые рекомендуют тренировать память. Например, учите иностранные языки, стихотворения. Также важен режим дня, отдыха и питания.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Верующие отмечают сегодня праздник — День мучеников Флора и Лавра.

Именины и дни ангела 31 августа

А у кого сегодня именины? Рассказать обо всех не сможем, поделимся некоторыми. Дни ангела 31 августа у Иулитты, Иулиании, Варнавы, Лавра, Льва, Христофора, Евгения, Дионисия.

Этот день в истории: что произошло 31 августа?

В этот день произошло немало событий. Сегодня расскажем о двух трагедиях, которые потрясли мир.

Злополучный тоннель

Какой сегодня день? 28 лет назад, в ночь с 30 на 31 августа, в Париже произошла авария. Под мостом Альма в опору тоннеля врезался мерседес. Кто находился в нем? Пассажирами были принцесса Диана Уэльская, ее возлюбленный Доди Аль-Файед и его телохранитель. В этой автокатастрофе выжил только последний. Водитель и Аль-Файед скончались на месте происшествия. Принцесса Диана с тяжелыми травмами умерла в больнице, несмотря на старания врачей.

Кто умер сегодня, 31 августа Фото: Herman Knippertz/AP/ТАСС

Теракт у «Рижской»

В этот день 2004 года в Москве случилась страшная трагедия. У станции метро «Рижская» в результате теракта скончались 7 человек. Травмы получил 51 пассажир. В числе погибших также исполнительница теракта и организатор.

Кто умер и родился 31 августа

NEWS.ru даст информацию о двух людях, родившихся в этот день, — они связаны с кинематографом. Также кратко расскажем о ярких представителях живописи и литературы, которые ушли из жизни 31 августа.

Кто родился 31 августа

1949 — сегодня родился галантный Ричард Гир. Американский актер известен нам по фильмам «Красотка», «Чикаго», а также по трогательной истории о Хатико.

Что за праздник 31 августа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1951 — 31 августа празднует свой день рождения российский кинорежиссер Алексей Учитель. Наверняка вы слышали о нем или смотрели его «Прогулку», «Дневник его жены», «Майора» и «Позвоните Мышкину».

Кто умер 31 августа

1867 — в последний день лета скончался известный французский поэт Шарль Бодлер. Литераторы говорят, что он является одним из основоположников символизма и декаданса. Самое известное его произведение — сборник стихов «Цветы зла».

1963 — 31 августа не стало французского живописца Жоржа Брака. Вместе с Пабло Пикассо он заложил основу для художественного направления — кубизм.