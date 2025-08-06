Как вести себя в метро, если упал на пути

Упал на пути в метро? Выжить можно, если следовать указаниям метрополитенов. Печально, но факт, что под вагонами в столичном метро ежегодно гибнут около полутора тысяч человек. Не собираемся вас пугать этой статистикой, ведь многие пассажиры благополучно выбираются из этой опасной ситуации. NEWS.ru составил инструкцию, что делать в подобных случаях.

Первые действия при падении на рельсы

Вы попали на рельсы в метро? Сразу же бежим вдоль платформы. Разумеется, не навстречу подвижному составу, а к черно-белой рейке в начале платформы. Она расположена под электронными часами. Дальше нее поезда не едут, там их остановка. Если пройти дальше нее, то состав вас не заденет. Но это еще не все: если пассажир упал на пути в метро, то должен дождаться сотрудника метрополитена, который поможет выбраться на перрон.

В случае травмирования во время падения на рельсы необходимо лечь в углубление между рельсами. Голова должна быть направлена навстречу поезду, чтобы попутный ветер не задрал вашу одежду. Ложитесь лицом вниз, голову можно закрыть руками, плотно прижав их. После этого пострадавшему нужно ждать помощи работников метрополитена. Не беспокойтесь: люди практически всех комплекций способны туда поместиться, ширина ниши составляет более полуметра.

Попадание под поезд — сильнейший стресс. Не поддавайтесь панике, просто лежите в путевом лотке и не двигайтесь. При торможении вы услышите сильный шум, появятся искры. Пожалуйста, сохраните самообладание и дождитесь специалистов. На ваше спасение уйдет некоторое время. Алгоритм действий такой: сначала машинист докладывает диспетчеру и пассажирам о произошедшем, далее сотрудники метро обесточивают контактный рельс.

Важно! Ни в коем случае не прикасайтесь к контактному рельсу, который в метро находится сбоку от состава, обычно с левой стороны по ходу движения поезда. На отдельных участках рельс может располагаться с правой стороны.

Что делать, если упал на пути в метро: правила безопасности Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как помочь человеку, упавшему на пути

А какой порядок действий, если вы стали свидетелем того, как другой человек упал на пути метро? Срочно доложите об этом любому работнику станции, включая полицейских или сотрудников службы клининга. Если рядом никого нет, немедленно воспользуйтесь системой экстренной связи с оператором. При приближении поезда подайте машинисту сигнал остановки, вращая рукой по кругу.

Случается, что у пассажиров падают вещи на рельсы. Надеемся, что вам не придет в голову бросаться на пути, но все же проговорим и этот момент. В этом случае обращаемся к дежурному по станции или к сотруднику УВД. Не надо доставать вещи, не бойтесь за их сохранность, лучше подумайте о вашей безопасности! Даже если это дорогостоящий смартфон, он не стоит вашей жизни.

Меры предосторожности на платформе

Пассажиры порой не следуют указаниям сотрудников метро. Стоит относиться к этому серьезнее. Когда вы ждете поезда, то не заходите за желтую линию, которая расположена у края платформы. На современных станциях она может быть заменена сигнальными лампами, вмонтированными в пол.

Важно: если вы упали на пути, не пытайтесь самостоятельно подняться на платформу и не прячьтесь под ее краем. Как мы уже написали, под платформой проходит контактный рельс под высоким напряжением — прикосновение к нему смертельно опасно! Этот рельс закрыт желтым или красным кожухом, но риск остается. Даже если кто-то пытается помочь вам с платформы — не беритесь за руку! Это может привести к удару током вас обоих. Оставайтесь на месте и ждите помощи сотрудников метро.

Может случиться все что угодно: упасть на пути метро можно из-за сильного головокружения, из-за случайного толчка прохожего. Берегите себя и расскажите близким, как действовать в экстренной ситуации.