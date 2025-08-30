Японский министр отменил поездку в США из-за споров о рисе Министр Акадзава отменил визит в США из-за требований увеличить закупку риса

Япония отменила визит министра по делам восстановления экономики Ресэй Акадзавы в США, сообщает японская газета Nikkei. Решение вызвано несогласием Токио с требованиями Вашингтона увеличить закупки американского риса.

Акадзава отменил поездку в США из-за запланированного распоряжения Белого дома о закупке американского риса. Токио протестует, так как президент США не может приказывать японским правительственным агентствам, — говорится в материале.

По данным газеты, администрация США предложила включить обязательства по закупкам риса в указ президента о пошлинах на японские товары. Японское правительство категорически отвергло это требование, что привело к отмене визита. Несмотря на возникшие разногласия, стороны продолжают вести переговоры по данному вопросу.

