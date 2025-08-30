День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 21:57

Японский министр отменил поездку в США из-за споров о рисе

Министр Акадзава отменил визит в США из-за требований увеличить закупку риса

Ресэй Акадзава Ресэй Акадзава Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Япония отменила визит министра по делам восстановления экономики Ресэй Акадзавы в США, сообщает японская газета Nikkei. Решение вызвано несогласием Токио с требованиями Вашингтона увеличить закупки американского риса.

Акадзава отменил поездку в США из-за запланированного распоряжения Белого дома о закупке американского риса. Токио протестует, так как президент США не может приказывать японским правительственным агентствам, — говорится в материале.

По данным газеты, администрация США предложила включить обязательства по закупкам риса в указ президента о пошлинах на японские товары. Японское правительство категорически отвергло это требование, что привело к отмене визита. Несмотря на возникшие разногласия, стороны продолжают вести переговоры по данному вопросу.

Ранее японское издание The Mainichi призвало власти страны сохранить взаимоотношения с Россией. По мнению обозревателя, Токио не может позволить себе разрыв связей с Москвой. Ключевыми темами для диалога остаются импорт российского газа и переговоры по вопросам рыболовства.

Япония
США
споры
пошлины
рис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждут мрачные дни»: хуситы пригрозили Израилю из-за гибели премьера Йемена
Беспилотник атаковал объект в Белгородской области
Японский министр отменил поездку в США из-за споров о рисе
В Госдуме потребовали проверить цены на цветы к 1 сентября
Под Тверью задержали полсотни польских байкеров-националистов
Три жителя приграничья пострадали из-за атак украинских дронов
В «Зените» выбрали нового председателя правления
«Спартак» добил «Сочи» на последних минутах
Альпинист оценил шансы Наговициной спуститься с пика Победы самостоятельно
Трамп намекнул на Нобелевскую премию и разозлил Индию
Под Новороссийском завершили ликвидацию последствий разлива нефти
Легендарный хоккеист провел прощальный матч
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Петербург открестился от «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.