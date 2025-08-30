Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги iXBT: бывший мэр города на Филиппинах купил бюджетный ПК за 14 млн рублей

На Филиппинах экс-мэр одного из городов утвердил приобретение бюджетного компьютера по цене около 10 млн филиппинских песо (примерно 14,1 млн рублей), в итоге покупка привела к скандалу, сообщает iXBT. Действующий градоначальник обратил внимание на несоответствие между заявленной стоимостью и техническими характеристиками устройства.

Как сказано в материале, приобретенная система представляет собой конфигурацию начального уровня: материнская плата Asus PRIME H610-R mATX, воздушное охлаждение процессора Intel и стандартный жесткий диск. В компьютере отсутствует дискретная видеокарта, а корпус относится к устаревшим моделям. Рыночная стоимость аналогичного оборудования не превышает нескольких сотен долларов, отметили журналисты.

Факт закупки вызвал подозрения в коррупции или мошеннических схемах при проведении тендера. В настоящее время инцидент расследуется правоохранительными органами.

