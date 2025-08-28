День знаний — 2025
28 августа 2025 в 08:22

Экс-чиновник из Самары проходит по двум делам о многомиллионных хищениях

Бывшего вице-губернатора Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей у Союза адвокатов МЭКА, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Суд приступит к рассмотрению уголовного дела на следующей неделе.

Гендин похитил денежные средства на сумму 3 млн 840 тысяч 926 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА, — заявили в правоохранительных органах.

Ранее бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. По версии следствия, он обманом получил у потерпевшей деньги за разрешение на проведение градостроительных работ, уверяя, что располагает нужными связями в правительстве. Сам Гендин вину не признал.

До этого замначальника ЛУМВД по Волгоградской области лишился должности на фоне дела о крупной взятке. Его подозревают в получении крупного вознаграждения в размере не менее 260 тысяч рублей после заключения фиктивного контракта и подписания актов якобы выполненных работ.

хищения
чиновники
Самарская область
уголовные дела
