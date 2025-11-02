Пророссийские хакеры заполучили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini в рамках масштабного взлома смогли получить личные данные заместителей руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, сообщает РИА Новости. Также они получили доступ к персональной информации первого вице-премьера Михаила Федорова.

Отмечается, что хакеры взломали шесть крупнейших страховых украинских фирм, благодаря чему узнали адреса прописок, личные телефоны и паспортные данные чиновников. По словам представителя хакерской группировки с никнеймом KillMilk, были проверены базы данных налогового реестра, где и была замечена информация о чиновниках.

Ранее KillNet и Beregini заявили, что в результате кибератаки на крупнейшие стратегические предприятия Украины были скомпрометированы массивы документов, содержащие сведения о физических и юридических лицах. Общий объем выгруженной информации превысил 10 млн пакетов документов различного характера.

До этого пророссийские хакерские группировки получили личные данные главнокомандующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (Мадьяра), который по происхождению является венгром. Согласно полученной информации, в августе власти Венгрии запретили ему въезд в страну и Шенгенскую зону, считая его ответственным за атаки на нефтепровод «Дружба».